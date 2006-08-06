На вышках мобильной связи в Грозном прогремели два взрыва

Сразу два взрыва на вышках мобильной связи в Грозном прогремели сегодня ночью. Местное МВД Чеченской республики при этом выдвинуло достаточно интересную версию случившегося, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Инциденты произошли практически одновременно в Ленинском и Старопромысловском районах чеченской столицы. Тем не менее, правоохранительные органы не подтвердили версию о теракте. По их мнению, причиной случившегося могла стать установившаяся в Чеченской республике жара.

Поскольку взорвались не сами вышки, а находившиеся рядом с ними вагончики с аппаратурой, в силовом ведомстве Чечни предположили, что причиной обоих инцидентов стал перегрев газовых баллонов.

За последний год как в Чечне, так и в Ингушетии произошло несколько взрывов либо рядом с вышками сотовой связи, либо на станциях мобильной связи. По одним данным, за нападениями стояли участники сепаратистских бандформирований, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. По другой, взрывы были направлены против местных отделений компаний, обеспечивающих сотовую связь.