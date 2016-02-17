В Южную Корею переброшены американские истребители

Этот шаг стал реакцией на действия Северной Кореи, которая заявила о проведении ядерных испытаний и запуске спутника, передает Би-би-си. Самолеты появились сегодня над американской авиабазой в Осане, на границе с КНДР. На территории Южной Кореи размещены около 28 тыс. американских военнослужащих.

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Ранее США и Южная Корея обсуждали возможное создание совместной системы противоракетной обороны на юге страны.

Пхеньян заявил, что 6 января провел первое испытание водородной бомбы, вызвав гневную реакцию мировых лидеров.

Международное сообщество также осудило запуск спутника и выступило с резкой критикой действий КНДР.