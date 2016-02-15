Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно запускать "больше спутников"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе банкета в честь участвовавших в запуске ракеты-носителя 7 февраля заявил о необходимости «запускать больше рабочих спутников», передает Росбалт со ссылкой на агентство ЦТАК.

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«Успешный запуск космического аппарата в интересах революции и независимости вселил уверенность в народ КНДР и нанес удар по ее врагам, которые пытаются блокировать развитие страны», - сказал он.

После официальной части прошло также выступление популярной в КНДР поп-группы «Моранбон».