В МИД заявили, что среди пострадавших в Баварии украинцев нет

Об этом УНИАН сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

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«По предварительной информации правоохранительных органов Германии, в настоящее время граждан Украины среди пострадавших не обнаружено. Но это предварительная информация, которая требует уточнения», - сказал Игнатовский.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Баварии, вблизи города Бад-Айблинга, столкнулись два региональных поезда. По предварительным данным, в результате столкновения погибли 8 человек, еще 150 пострадали.