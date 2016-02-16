В родном городе Муссолини построят музей фашизма за €5 миллионов

Издание называет выставочный комплекс спорным и отмечает, что в прошлом Италию неоднократно критиковали за то, что она никогда «полноценно» не осуждала самый мрачный эпизод своей недавней политической истории, передает Gazeta.ru.

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Продвижением музея занимается мэр Предаппио Джорджо Фрассинети. Он утверждает, что проект не прославляет Муссолини, а является попыткой «сделать что-то важное в истории нашей страны».

Общая стоимость выставочного комплекса оценивается примерно в €5 млн. По имеющимся данным, €2 предоставит правительство Италии, еще €2 млн – это деньги Евросоюза, остальное поступит из местных источников, через фонд частных инвестиций.

Как отмечает издание, план Фрассинети убедил не всех. По словам критиков, музей станет еще одной «точкой фокуса» для неофашистов, которые и без того приезжают в Предаппио в большом количестве.

Другие опасаются, что музей окажется «дорогой поддержкой фашизма» за государственные деньги. На это президент национальной ассоциации итальянских партизан (ANPI) Карло Сарпьери отвечает, что его организация участвовала в проекте. Он также пообещал проследить за тем, чтобы проект был реализован в строгом соответствии истории и науке.