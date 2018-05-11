Кому к лицу "Вечный фашизм"

УНИАН предлагает читателям сравнить обе трактовки.

Умберто Эко выделил 14 критериев "Вечного фашизма", характеризующих тоталитарные общества, в которых может "конденсироваться фашистская туманность".

1. Культ традиции. Характиризуется пренебрежением к противоречиям, синкретичностью ("склонность валить в кучу Августина и Стоунхендж"). Имеет следствием закрытие дороги к развитию знания, поскольку "Истина уже провозглашена раз и навсегда".

Дмитрий Киселев увидел в Украине культ вышиванок, Бандеры и насилия: "Вышиванки — лишь безобидная вывеска. Куда хуже, что национальные традиции украинские фашисты избирательно ведут от Степана Бандеры. Их суть — насилие, жестокость, физическое уничтожение тех, кого считают врагом".

"Если этот критерий фашизма примерить на путинскую Россию, то будет сидеть как влитой. Истерика по поводу любых новых данных об истории страны, утверждение консерватизма фактически главной ценностью и государственной идеологией путинского режима - все это факты, которые вряд ли кто-либо станет опровергать", - отвечает Яковенко.

УНИАН: Странно слышать обвинения в культе традиции от представителя государства, в котором воцарились "духовные скрепы" крепосничества, "сакральная Корсунь", культ СССР вперемешку с культом церкви и где пожары в тушат Благодатным огнем.

2. Неприятие модернизма, культ "крови и почвы", иррационализм - фашисту "век Рационализма видится как начало современного разврата".

Киселев видит неприятие модернизма в отказе от "уважения к правам национальных меньшинств и свободы слова", а также архаичной "олигархической системе управления" в Украине.

"Поскольку Украина — воюющая страна, то с демократией и свободой слова там действительно дела обстоят не лучшим образом. Но уж точно лучше, чем в России", - считает его оппонент Яковенко, наводя пример - "в студии Шустера прозвучала гипотеза МВД Украины, что убийства писателя Олеся Бузины и бывшего депутата Верховной рады Калашникова — провокация российских спецслужб. И тут же приводятся данные, что 70% граждан Украины не верят в эту гипотезу. Ничего похожего не может быть ни на одном российском федеральном телеканале. Что же касается уважения прав национальных меньшинств, то стоит сравнить положение крымских татар в Украине и сегодня, в российском Крыму".

УНИАН видит "неприятие модернизма" в запретах художественных выставок, книг, фильмов, опер и перфомансов.

3. Культ действия ради действия, подозрительность по отношению к интеллектуальному миру. "Тут все: и высказывание Геббельса «Когда я слышу слово „культура“, я хватаюсь за пистолет», и милые общие места насчет интеллектуальных размазней, яйцеголовых интеллигентов, радикал-снобизма и университетов — рассадников коммунистической заразы", - пишет Эко.

Киселев: "Лучшее этому подтверждение — бессмысленность и провальность карательной операции на востоке Украины. Призыв подумать не в моде. Интеллектуалы, как и вообще критическое мышление, подозрительны. Думающие люди покидают Украину".

Яковенко: "Киселев и здесь переврал смысл критерия. У Умберто Эко речь идет о том, что «официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию в отходе от вековечных ценностей». Конец цитаты. Именно этим 24 часа в сутки и 7 дней в неделю занимаются все федеральные телеканалы России: травят либеральную интеллигенцию за «отход от вековечных ценностей".

УНИАН: кинорежиссер Станислав Говорухин, возглавлявший штаб Путина на выборах: "Я бы ему посоветовал вообще не опираться на либеральную интеллигенцию. Вообще. Поскольку она по сути своей предательская".

4. Нетерпимость к критике, формула "несогласие есть предательство"

Киселев: "На Украине формула работает по полной. Вся пресса и все партии обязаны петь в один голос. Несогласных убивают одного за одним и тысячами. Политические партии и неугодные редакции громят".

Яковенко: "Для того чтобы убедиться в наличии разных мнений и разных голосов в украинском медиапространстве, достаточно посмотреть программы ведущих общенациональных украинских телеканалов: ИНТЕР и «1+1». Что касается «единоголосия» украинских партий, то, когда чуть ниже Киселев пытается напялить на Украину еще один фашистский критерий, любовь к силовым методам решения вопросов, он в качестве доказательства приводит драки среди депутатов Верховной рады".

УНИАН: За ратификацию "Договора" об аннексии Крыма проголосовали 443 депутата российской Думы из 450, против - 1.

5. Расизм, нетерпимость к инородцам.

"Низшая раса" на Украине — русские, говорит Киселев, повторяя использованный печально известной канадской пианисткой Лисицей штамп о Яценюке, назвавший русских/жителей Донбасса "недочеловеками" (Яценюк говорил о сбивших Ил-76 с 49 людьми на борту боевиках - ред.).

"Про русский язык, на котором говорит весь Киев и большая часть Украины, повторять уже неловко", - отвечает Яковенко, добавляя, что праворадикальные партии "Свобода" и "Правый сектор" в Украине вместе набрали на выборах 2% (ошибка, на самом деле вместе они набрали 6,5%, но ни одна не прошла 5-процентный барьер - ред.). Также он напомнил, что согласно опросу, две трети россиян поддерживают лозунг "Россия для русских".

УНИАН: Какой третий по численности народ России не имел в 2009 году ни одной школы с преподаванием на родном языке? Ответ

6. Все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса.

Согласно Киселеву, "офисный планктон оправдывает карательную операцию на востоке Украины с применением авиации, ракет и тяжелой артиллерии".

Яковенко: "Да, оправдывает, но не только «офисный планктон» поддерживает действия по защите своей страны от бандитов и внешней агрессии. И фашизм тут ни при чем. Что же касается фрустрации среднего класса, то есть разочарования людей, чьи ожидания от политических и экономических реформ не сбылись, то это было и в России, и в Украине. Но только в России в нулевых годах власть превратила эту фрустрацию в свой главный политический капитал".

7. Одержимость идеей заговора, как внешнего, так и внутреннего.

Киселев: "Украинцев убедили, что война идет именно с вооруженными силами России и Путин во всем виноват".

Яковенко: "Обычно субъект, одержимый теорией заговора, верит в нее вопреки мнению окружающих. В нашем случае про то, что Украина воюет с Россией и инициатором этой войны является Путин, знает практически весь мир". Также он посоветовал включить российские каналы и послушать о коварных США, Западе и устраивающие пожары "группы специально обученной оппозиции".

8. Враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые.

Киселев: "С одной стороны, киевская пропаганда рисует "сепаров" лишь жалкой кучкой террористов, с другой, — свои поражения объясняет мощью России".

Яковенко: Киселев крайне неуклюже, как начинающий шулер, подменяет тезис.

"Умберто Эко пишет, что признаком фашизма является взаимоисключающее суждение в отношении одного врага. Киселев говорит о том, что Украина считает одного врага (сепаратистов) слабым, а другого (Россию) сильным. И видит в этом противоречие, присущее фашизму. Любой сторонний наблюдатель поймет, что и противоречие, и фашизм исключительно в голове самого Киселева".

УНИАН: Зато российская пропаганда то угрожает слабым США "радиоактивным пеплом", то боится НАТО у своих границ и объясняет экономические трудности в самой РФ происками Вашингтона.

9. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная борьба

Киселев - "в Киеве готовятся все время к "последнем бою", где "враг должен быть и будет уничтожен". Война таким образом превращается в перманентную".

Яковенко - "это Киселев про воюющую страну, когда стремление победить трудно назвать анормальным и присвоить этому стремлению статус признака фашизма. Украина до российского вторжения была одной из самых мирных и миролюбивых стран Европы, доказательством чего является практически полное отсутствие у этой страны вооруженных сил до середины 2014 года".

УНИАН: в Киеве В Москве задержали 40 участников антивоенной акции.

10. Популистский и массовый элитаризм. Каждый рядовой гражданин одновременно слаб и презираем и представляет наилучший народ на свете.

Киселев упоминает презрение к слабому и культ силы: "На Украине же теперь принцип "кто сильнее, тот и прав" используется везде — от мусорной люстрации до драк в Верховной Раде, от расправ с журналистами до запугивания оппонентов вплоть до доведения их до самоубийств. Всегда — безнаказанно".

Яковенко: "Эко противопоставляет «все аристократические милитаристские элитаризмы, державшиеся на презрении к слабым», ур-фашизму, который "исповедует популистский элитаризм", чья суть в том, что слабые, "рядовые граждане составляют лучший народ на свете".

11. Культ героизма и смерти.

Киселев. "Кричалка — универсальна: "Слава Украине! Героям слава!" Культ смерти? Голодомор как исторический канон и чуть ли не гордость. А еще "Небесная сотня", пущенная на розжиг госпереворота — тоже восторг".

Яковенко: главный аргумент Киселева - украинский лозунг «Слава Украине! Героям слава!». "Героизация и пафос в той или иной мере присущи всем лозунгам, жанр такой. Украинский лозунг в этом смысле не выделяется среди всех остальных", - пишет он, сравнив несколько лозунгов разных стран.

«Да здравствует смерть!» — франкисты.

«Один народ, одна империя, один фюрер» - Рейх.

«Свобода или смерть!» - с такими лозунгами колонии боролись за независимость (в том числе и Украина - ред.), а еще раньше это был лозунг анархистов.

«Родина или смерть!» — это кубинская революция 1959 года,

«Смерть фашизму, свободу народу!» — это югославские партизаны,

«Слава великому советскому народу — строителю Коммунизма!» - СССР.

УНИАН: Деды воевали

12. Культ мужественности (пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек: от целомудрия до гомосексуализма).

Здесь Киселев аккуратно обходит тему гомосексуализма, рассказывая о "фаллических дубинах штурмовиков Майдана".

Яковенко: "Этот критерий Умберто Эко выделил, видимо, специально, чтобы обидеть Киселева, поскольку он как-то особенно подходит для России и совершенно никак не прикладывается к Украине... Тут вам и мачизм молодящегося фюрера, и неприятие нетрадиционного секса, воплощенное в гротескных фигурах Милонова, Яровой и Мизулиной".

13. Качественный популизм. Если демократия ориентируется на волю большинства (количественное основание), то для фашизма народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю, где Вождь претендует на то, чтобы представительствовать эту волю от всех, а граждане только играют роль народа.

Киселев: "Это когда решение принимает не количественное большинство народа, как на выборах, а узкая группа граждан от имени всего народа. Например, на площади. Типичный Евромайдан"

Яковенко: "Критерий номер 13 никак не прикладывается к Украине, зато полностью подходит для России. Парламент — пятое колесо в телеге. Народ — массовка телезрителей. В стране один политический субъект. И это даже не президент как должностное лицо. Это физическое лицо с конкретным именем. Всё стоит и молчит в стране. И ждет, когда он скажет и сделает".

УНИАН: мы все же назовем имя этого "лица" - Владимир

14. Новояз.

Киселев: "Фашизм говорит на новоязе. Его изобрел Джордж Оруэлл в романе-антиутопии "1984" как язык гипертоталитарного государства. Что касается украинских примеров, то сегодня их сколько угодно — от "злочинной влады" до "титушек", опять же "колорадов" и "провокаторов", "кто не скачет, тот москаль", "москаляку — на гиляку!", "европейский выбор", "Небесная сотня", "революция достоинства" — все это мемы украинского фашизма".

Яковенко: "Того птичьего языка, который описал Оруэлл и который был создан, например, в СССР, нет ни в путинской России, ни, тем более, в Украине. Киселев тужится, но выдавить из себя может только такие современные украинские неологизмы, как «титушки», «колорады», «ватники», а также почему-то «европейский выбор» и «революция достоинства».

Путинская Россия успешно вспоминает немного забытые слова холодной войны: «пятая колона», «мировая закулиса», «вашингтонский обком» — и вводит в обиход новые: «оранжевая чума», «либерасты», «проклятые девяностые» и пр."

УНИАН: еще есть водка "Путинка". И какая-то "новороссия".

И напоследок выводы от Умберто Эко:

"Ур-фашизм до сих пор около нас, иногда он ходит в штатском. Было бы так удобно для всех нас, если бы кто-нибудь вылез на мировую арену и сказал: «Хочу снова открыть Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки снова замаршировали на парадах на итальянских площадях». Увы, в жизни так хорошо не бывает! Ур-фашизм может представать в самых невинных видах и формах. Наш долг — выявлять его сущность и указывать на новые его формы, каждый день, в любой точке земного шара".

Источники:

Умберто Эко. Вечный фашизм

Дмитрий Киселев. Порошенко избрал террор формой правления

Игорь Яковенко. Медиафрения. Поиски фашизма в Украине с помощью Умберто Эко