После празднования победы на Евро-2008 в центре Мадрида нашли труп

Утром 30 июня в центре Мадрида был найден труп болельщика сборной Испании, погибшего во время празднования победы своей команды на чемпионате Европы по футболу. Тело 40-летнего мужчины, одетого в футболку сборной Испании, обнаружил дворник. Болельщик скончался от черепно-мозговой травмы, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Полиция считает, что мужчина умер не насильственной смертью. Скорее всего, болельщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Финальный матч Евро-2008 Германия - Испания (0:1) на площади Колумба в Мадриде, где был установлен большой экран, смотрели около 65 тысяч болельщиков. По окончании матча начались беспорядки. По последней информации, полиция арестовала 52 человека. Ранее сообщалось о 90 задержанных.