Американский рэпер получил 5 наград Grammy, приблизившись к рекорду Джексона и Сантаны

Музыкант удостоился награды в номинациях «Лучшая рэп песня», «Лучший рэп-альбом», «Лучшее рэп исполнение», «Лучшее совместное рэп исполнение», а также «Лучшее музыкальное видео» - за участие в клипе Тейлор Свифт Bad Blood, пишет Lenta.ru. Больше него (8) номинаций за одну церемонию получали только Майкл Джексон в 1984 году и Карлос Сантана в 2000-м. Всего рэпер был представлен в 11 категориях.

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«Песней года» признана композиция Thinking Out Loud Эда Ширана. В номинации «запись года» за песню Uptown Funk награду получили Марк Ронсон и Бруно Марс. Британской исполнительнице Меган Трейнор вручен Grammy в номинации «Лучший новый артист».

Ранее сообщалось, что премия за альбом «1989» в номинации лучший альбом поп-музыки вручена Тейлор Свифт. Рики Мартин получил Grammy в номинации «Лучший альбомом в жанре латин-поп» за альбом A Quien Quiera Escuchar.

На церемонии награждения выступили Бейонсе, Адель, Джастин Бибер и другие музыканты. На сцену также должна была выйти Рианна, однако, как сообщает Billboard, ей помешал бронхит.

Grammy считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.