Альбом Майкла Джексона Thriller побил рекорд продаж

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). А по всему миру продано более 100 млн копий этого альбома, уточняет RIAA, передает Lenta.ru. Диск записан в 1982 году и содержал 7 синглов, в том числе Billie Jean и Beat It. Уже через два года объемы его продаж в США превысили 20-миллионный рубеж.

Король поп-музыки и спустя шесть лет после своей смерти остается одним из самых «продаваемых» артистов всех времен, утверждают в RIAA.

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До последнего времени лидерство в списке «мультиплатиновых» альбомов держала группа Eagles со своим диском Their Greatest Hits (1971-1975). Этот сборник разошелся в США тиражом в 29 млн копий.

Третье место делят группы Pink Floyd (с альбомом The Wall), Led Zeppelin (альбом Led Zeppelin IV) и Билли Джоэл с коллекцией своих лучших хитов под одной обложкой (Greatest Hits Volume I & Volume II). У всех трех исполнителей в активе по 23 млн проданных копий.

Майкл Джексон - американский певец, танцор, актер. Признан самым успешным исполнителем в истории популярной музыки, за что получил прижизненное прозвище «Король поп-музыки». Обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. По подсчетам различных авторитетных источников, количество проданных в мире записей Джексона превышает миллиард копий. Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов.