Турция обвинила Россию в военных преступлениях на территории Сирии

Об этом говорится в письменном заявлении МИД Турции, передает "Анадолу".

"С сожалением констатируем, что Россия после принятия решения о прекращении огня не только не прекратила бомбардировки в Сирии, но и начала наносить удары по школам и больницам", - говорится в сообщении.

Также в МИД Турции отметили, что эти действия России по международному праву являются военным преступлением.

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"Российская Федерация этими преступными действиями нагнетает обстановку в регионе. Действия РФ в случае продолжения этой преступной деятельности, которые сводят на нет усилия по достижению мира и восстановлению стабильности в Сирии, приведут к очень серьезным последствиям", - подытожили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, вчера в Сирии российские самолеты нанесли удар по больнице "Врачей без границ", СМИ сообщали о погибших.