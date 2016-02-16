В Польше предлагают ввести уголовное наказание за высказывание "польский концлагерь"

Употребление таких выражений несло бы за собой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, сообщает Радио Польша.

Также Министерство юстиции намерено внести в Конституцию Польши запись о том, что «доброе имя Польши и польского народа находится под защитой закона». «Хватит делать из Польши виновников Холокоста», - заявил на пресс-конференции 15 февраля вице-министр юстиции Патрик Який.

Он добавил, что обязанностью государства является забота об имидже Польши за границей.

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Согласно проекту Министерства юстиции, 5 лет тюрьмы грозят за «публичное и противоречащее фактам приписывание Польше или польскому народу участия, организации или соучастия в преступлениях Третьего Рейха».

В таком случае следствие могли бы возбуждать следователи из польского Института национальной памяти, а приговор подлежал бы огласке. Проект Министерства юстиции оказал бы влияние также на гражданское право. Иски «в защиту доброго имени Польши» смог бы подавать Институт национальной памяти и неправительственные организации.

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По словам замминистра Якого, таким образом можно будет «требовать компенсации» за использование таких выражений за границей. «Источником закона, который защищал бы доброе имя Польши и польского народа, была бы новая запись в Конституции», - добавил он.

Отмечается, что в 2013 году партия «Право и Справедливость» представила в Сейме законопроект, согласно которому употребление выражения «польский концлагерь» считалось бы преступлением. Коалиционное правительство были против, утверждая, что в таком случае наказуемыми оказались бы вырванные из контекста высказывания журналистов, ученых или политиков.