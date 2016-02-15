Российские советники помогали разрабатывать планы по обороне сирийского Дамаска - Reuters

Они предложили ослабить силы повстанцев на южном направлении, а также помогали заключить перемирие с оппозицией, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, несирийские военные источники, помогающие правительственным войскам, рассказали, что россияне предложили ослабить повстанцев на юге страны между столицей и границей с Иорданией, чтобы они не могли предпринять значительное наступление.

Проправительственные источники агентства утверждали, что российские советники помогали в заключении серии перемирий в окрестностях Дамаска, чтобы создать вокруг столицы зону безопасности.

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Еще один источник рассказал, что договоренность о безопасном проходе заключалась с исламистами, чтобы после их ухода правительство могло заключить сделку с оставшимися повстанцами. "Русские хотят, чтобы все сражения происходили на севере, они хотят, чтобы юг, Дамаск и побережье оставались нейтральными территориями. В итоге они работают над достижением более широкого политического решения", — пояснил собеседник агентства.

Два военных источника, не являющихся сирийцами, но воюющие вместе с сирийской армией, рассказали, что российские офицеры и военные эксперты помогали планировать наступление в Латакии и руководили наступлением на этом направлении. Собеседники агентства утверждают, что россияне осуществляли артиллерийское прикрытие, а не только наносили авиаудары.

Источник Reuters в сирийской армии, с которым агентству удалось поговорить в Дамаске на прошлой неделе, сказал, что россияне являются партнерами, но не руководят операциями. "Русские принимают участие в планировании действий на земле и в воздухе, но в итоге именно сирийские офицеры лучше знают страну, где проходит линия фронта, да и вообще местную географию", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь Минобороны России не ответило на письменные вопросы к данному материалу.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийская правительственная армия при поддержке лояльных отрядов народного ополчения установила контроль над рядом стратегически важных высот в провинции Алеппо.