Госдеп США призывает Великобританию остаться в составе Евросоюза

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Госсекретарь США Джон Керри призвал Великобританию не выходить из Европейского союза, передает The Guardian.

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"Европа может стать сильной, как никогда, при том условии, что останется единой и сформирует общие ответы на эти вызовы", - сказал Керри.

"Сейчас очевидно, что США глубоко заинтересованы в вашем успехе, и в том, чтобы сильная Великобритания осталась в составе сильного ЕС", - добавил госсекретарь.

Как сообщалось, президент Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не преодолели разногласий, которые могут повлечь британский выход из Евросоюза.

Великобритания и ЕС надеялись достичь окончательных договоренностей до саммита 18-19 февраля, становится все более нереальной перспективой в случае отсутствия быстрого прогресса.

Главным спорным вопросом является социальная помощь мигрантам из бедных стран ЕС, которые прибывают в Великобританию.