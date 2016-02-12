Саудовская Аравия считает победу над ИГ возможной только после ухода Асада

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, саудовский министр сказал, что Башар Асад — «главный магнит, притягивающий экстремистов и террористов в регионе».

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По словам Аделя аль-Джубайра, второй важный элемент, обеспечивающий победу над ИГ, это реформы в Ираке, призванные гарантировать права суннитского меньшинства в этой стране, пишет Росбалт.

Глава МИД Саудовской Аравии также заявил, что Эр-Рияд вынужден все активнее вмешиваться в дела региона, например, в Йемене, так как другие державы бездействуют. По его словам, интервенция в Йемене призвана не допустить захвата этой страны экстремистами, опирающимися на Иран и террористов «Хизбаллы».

Адель аль-Джубайр отметил, что, если Израиль примет арабскую мирную инициативу, то станет возможным нормализовать отношения между еврейским государством и исламскими странами.

Ранее саудовские военные сообщили, что Эр-Рияд принял окончательное решение отправить в Сирию сухопутные войска. Вскоре должен быть официально учрежден Исламский военный альянс со штаб-квартирой в столице Саудовской Аравии.