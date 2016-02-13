Папа Римский и глава РПЦ призвали Церковь воздержаться от участия в конфликте в Украине - декларация

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, об этом говорится в Совместной декларации, которую сегодня подписали Папа Римский и Российский Патриарх.

Теме Украины посвящены аж три пункта документа.

«Надеемся, что наша встреча сможет внести вклад в примирение между греко-католиками и православными там, где существует напряжение. Сегодня очевидно, что метод «униатства», присущий прошлому, в значении присоединения одного сообщества к другому, отрывая его от своей Церкви, не является способом, позволяющим восстановить единство. Однако христианские общины, появившиеся в таких исторических обстоятельствах, имеют право существовать и осуществлять все то, что является необходимым для удовлетворения духовных нужд своих верующих, в то же время, стремясь жить в мире со своими соседями. Православные и греко-католики требуют примирения и найти взаимоприемлемые формы сожительства», - говорится в документе.

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Главы обеих Церквей также призвали верующих воздержаться от участия в противостоянии, которое продолжается на Востоке Украины: «Болеем по поводу противостояния в Украине, что уже повлекло много жертв, причинило неисчислимые страдания мирным жителям и привело общество к тяжелейшему экономическому и гуманитарному кризису. Призываем все стороны конфликта к благоразумию, общественной солидарности и к действенному построению мира. Призываем наши Церкви в Украине трудиться над достижением общественной гармонии, воздержаться от участия в противостоянии и не поддерживать его дальнейшее развитие».

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Как сообщал УНИАН, глава Римско-католической церкви Франциск и патриарх Московский Кирилл подписали совместную декларацию.

12 февраля папа Франциск встретился в Гаване с российским патриархом Кириллом.

Вопрос о встрече папы и патриарха обсуждался двумя церквями около 20 лет.