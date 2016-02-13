Президент Европарламента заявил, что российское руководство пытается разделить ЕС изнутри
В поддержку своих слов он привел «хорошо известный факт», когда французская партия Национальный Фронт «получила деньги от России».
Президент Европейского парламента Мартин Шульц считает, что руководство России пытается разделить Европейский Союз изнутри.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Шульц сказал в субботу в Мюнхене в ходе «президентской панели» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Я полностью разделяю точку зрения Петра Порошенко (президента Украины), что намерения российского руководства - разделить Европейский Союз изнутри. Антиевропейские скептики, исламофобские, гомофобские и любого рода партии очень сильно представлены в Европейском парламенте, я слушаю их с моими коллегами каждый день, и если я сравню с риторикой партии Путина в России месседжи, которые они распространяют по всей Европе, то они одинаковые. И для меня это не является сюрпризом», - заявил Шульц.
В поддержку своих слов он привел «хорошо известный факт», когда французская партия Национальный Фронт «получила деньги от России».
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Президент ЕП напомнил, что во второй половине прошлого века в Европе согласились с одним принципом, «который может предотвратить повторение ошибок первой части века». «Это - солидарность наций и взаимное уважение. И это то, что Путин ставит под сомнение, увеличивая количество политических партий в Европе, и это, между прочим, уже повысилось до уровня правительств. У нас, в ЕС, есть партии в правительствах, в офисах, которые ставят под сомнение принципы солидарности, принцип взаимоуважения и межнационального демократии», - подчеркнул Шульц.