Победить "Исламское государство" не проблема, но задача другая – глава минобороны Франции

Об этом заявил во время открытия Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан, передает "ЕвроПравда". "Конечно, мы победим "Исламское государство" на земле, и освободим Сирию. Именно поэтому мы сотрудничаем с группами повстанцев", - заявил он.

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Министр ожидает, что местные вооруженные группы получат военную победу уже в ближайшее время. "Именно они освободят Сирию от исламистов – с поддержкой коалиции с воздуха, с помощью тренировочных программ (для настоящих бойцов) и, возможно, с проведением наземной операции силами тех стран региона, которые уже подали сигналы, что они готовы на такие шаги", - уверен Жан-Ив ле Дриан.

В то же время, министр подчеркнул, что более важным и сложным заданием является борьба с идеологической сетью радикальных исламистов, на которой базируется "Исламское государство". "Необходимо справиться с пропагандой исламистов, которая является эффективной. Надо разорвать их сети пропаганды", - сказал министр.

Представитель правительства Франции также несколько раз подчеркнул, что уверен в регулярном сотрудничестве режима Башара Асада и "Исламского государства".