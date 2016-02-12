Победить "Исламское государство" не проблема, но задача другая – глава минобороны Франции
В Европе уверены, что военная победа над "Исламским государством" не является проблемой, но отмечают, что этого будет недостаточно для прекращения деятельности этой террористической организации.
Об этом заявил во время открытия Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан, передает "ЕвроПравда". "Конечно, мы победим "Исламское государство" на земле, и освободим Сирию. Именно поэтому мы сотрудничаем с группами повстанцев", - заявил он.
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Министр ожидает, что местные вооруженные группы получат военную победу уже в ближайшее время. "Именно они освободят Сирию от исламистов – с поддержкой коалиции с воздуха, с помощью тренировочных программ (для настоящих бойцов) и, возможно, с проведением наземной операции силами тех стран региона, которые уже подали сигналы, что они готовы на такие шаги", - уверен Жан-Ив ле Дриан.
В то же время, министр подчеркнул, что более важным и сложным заданием является борьба с идеологической сетью радикальных исламистов, на которой базируется "Исламское государство". "Необходимо справиться с пропагандой исламистов, которая является эффективной. Надо разорвать их сети пропаганды", - сказал министр.
Представитель правительства Франции также несколько раз подчеркнул, что уверен в регулярном сотрудничестве режима Башара Асада и "Исламского государства".