В Сирии с вечера 15 февраля может быть установлено перемирие - СМИ

Об этом заявил американский диписточник, сообщает ТАСС.

"Речь идет об установлении всеобщего перемирия в Сирии, начиная с 15 февраля", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, в Женеве проходят переговоры по Сирии при посредничестве. Рассчитывают, что они продлятся шесть месяцев.

Приоритетами переговоров является прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и борьба с группировкой "Исламское государство".