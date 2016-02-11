В Сирии с вечера 15 февраля может быть установлено перемирие - СМИ
16:07, 11 февраля 2016Мир
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Вопрос установления перемирия в Сирии с 15 февраля может быть вынесен на заседание Международной группы поддержки Сирии, запланированного на вечер четверга.
REUTERS
Об этом заявил американский диписточник, сообщает ТАСС.
"Речь идет об установлении всеобщего перемирия в Сирии, начиная с 15 февраля", - сказал собеседник агентства.
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Напомним, в Женеве проходят переговоры по Сирии при посредничестве. Рассчитывают, что они продлятся шесть месяцев.
Приоритетами переговоров является прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и борьба с группировкой "Исламское государство".
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