Медведев: Россия поможет восстановить афганскую армию

Кабул может рассчитывать на помощь Москвы в воссоздании боеспособности вооруженных сил Афганистана, говорится в ответном послании президента РФ Дмитрия Медведева его афганскому коллеге Хамиду Карзаю.

Текст документа размещен на сайте Кремля. Афганский лидер направил послание в адрес Медведева 14 мая.

"Полностью согласен с вами, что международный терроризм сегодня является серьезной угрозой для наших стран, и Исламская Республика Афганистан несет на себе тяжелое бремя борьбы с этим злом. В этой связи понятно значение скорейшего воссоздания боеспособности национальных вооруженных сил Афганистана, готовых взять на себя всю полноту ответственности за обеспечение безопасности страны. В этой работе Вы можете рассчитывать на сотрудничество и помощь со стороны России", - говорится в послании президента РФ.

В послании также идет речь о поставках зерна в качестве гуманитарной помощи, о вкладе в фонд восстановления Афганистана и о создании поясов антинаркотической и финансовой безопасности вокруг страны.