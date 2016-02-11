Сенат США утвердил новые санкции против Северной Кореи

Законопроект «Реализация санкций против правительства Северной Кореи» предусматривает расследование и введение санкций в отношении тех, кто оказывает поддержку импорту в КНДР технологий, связанных с оружием массового поражения, нарушению прав человека, отмыванию денег в поддержку властей страны и производству контрафактных товаров, передает Росбалт по информации Reuters.

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Ожидается, что президент США Барак Обама в ближайшее время поставит под законопроектом свою подпись.

Ранее разведка США заявила о возобновлении работы плутониевого реактора в КНДР.