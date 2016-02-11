Сенат США утвердил новые санкции против Северной Кореи
03:21, 11 февраля 2016Мир
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Сенат США большинством голосов утвердил проект закона о новых санкциях в отношении КНДР после очередных ядерных и космических разработок Пхеньяна.
REUTERS
Законопроект «Реализация санкций против правительства Северной Кореи» предусматривает расследование и введение санкций в отношении тех, кто оказывает поддержку импорту в КНДР технологий, связанных с оружием массового поражения, нарушению прав человека, отмыванию денег в поддержку властей страны и производству контрафактных товаров, передает Росбалт по информации Reuters.
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Ожидается, что президент США Барак Обама в ближайшее время поставит под законопроектом свою подпись.
Ранее разведка США заявила о возобновлении работы плутониевого реактора в КНДР.
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