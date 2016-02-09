Северная Корея может получить плутоний в ближайшее время – разведка США

Северная Корея может создать необходимые реализации ядерной программы запасы плутония в течение нескольких недель. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает Русская служба ВВС.

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"Мы считаем, что Северная Корея достаточно долго использует реактор, чтобы начать извлекать плутоний в течение нескольких недель или месяцев", - сказал Клэппер.

По его словам, Пхеньян пытается создать межконтинентальную баллистическую ракету.

Как отмечает издание, северокорейские власти еще в сентябре заявляли, что плутониевый реактор в Йонбене возобновил работу в обычном режиме.

Этот реактор является главным источником плутония, необходимого для реализации северокорейской ядерной программы.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля власти КНДР сообщили об успешном запуске спутника, однако США и Япония утверждали, что на самом деле речь шла об испытании баллистической ракеты.

После этого по инициативе Южной Кореи по этому вопросу было собрано экстренное заседание Совета безопасности ООН, который осудил запуск ракеты и пообещал рассмотреть резолюцию о новых санкциях против страны.