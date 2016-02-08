Патрульный катер КНДР вторгся в воды Южной Кореи

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на южнокорейское агенство Yonhup.

Судно пересекло так называемую "северную разграничительную линию".

После предупредительных выстрелов оно повернуло обратно на север.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля власти КНДР заявили об успешном запуске спутника, однако Соединенные Штаты и Япония утверждали, что на самом деле речь шла об испытании баллистической ракеты.

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После этого по инициативе Южной Кореи по этому вопросу было собрано экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Также сегодня разведслужбы Южной Кореи заявили, что власти КНДР готовится провести пятые по счету ядерные испытания.