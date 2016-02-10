В результате взрывов в Нигерии погибли 56 человек, более 60 ранены

Нападение произошло в 80 км к северу от столицы штата Борно Майдугури во вторник, однако о нем стало известно только сейчас из-за проблем с телефонной связью.

В штате Борно регулярно совершают нападения боевики исламистской группировки "Боко Харам", которые ведут войну против правительства Нигерии с 2009 года, передает Русская служба ВВС.

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От рук исламистов погибли несколько тысяч человек, в основном на северо-востоке Нигерии. Всего от действий группировки так или иначе пострадало около трех миллионов человек.

Весной прошлого года нигерийские исламисты присягнули на верность "Исламскому государству" - экстремистской группировке, запрещенной во многих странах, в том числе в Британии и России.