В Африке "Боко Харам" не пускает в школы миллион детей
17:25, 22 декабря 2015Мир
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Исламистские боевики "Боко Харам" не дают ходить в школу примерно одному миллиону детей в Нигерии и трех соседних странах – Камеруне, Чаде и Нигере.
REUTERS
Более 2 тысяч школ в этих странах закрыты, были приступы в сотнях учебных заведений – их разграбили и сожгли. Об этом со ссылкой на данные ЮНИСЕФ, сообщает "ВВС-Украина".
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Движение "Боко Харам" опустошило юго-восточный регион Нигерии и распространилось на соседние страны.
Президент Нигерии приказал военным до конца месяца преодолеть вооруженную группу. Но этот срок, скорее всего, продолжат.
В прошлом году представители "Боко Харам" похитили из школ 219 девочек.
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