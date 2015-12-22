В Африке "Боко Харам" не пускает в школы миллион детей



Более 2 тысяч школ в этих странах закрыты, были приступы в сотнях учебных заведений – их разграбили и сожгли. Об этом со ссылкой на данные ЮНИСЕФ, сообщает "ВВС-Украина".

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Движение "Боко Харам" опустошило юго-восточный регион Нигерии и распространилось на соседние страны.

Президент Нигерии приказал военным до конца месяца преодолеть вооруженную группу. Но этот срок, скорее всего, продолжат.

В прошлом году представители "Боко Харам" похитили из школ 219 девочек.