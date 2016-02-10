Столтенберг: министры примут решение об усилении присутствия в восточной части НАТО

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Сегодня и завтра мы примем решения, направленные на укрепление нашей обороны и сдерживания. И я ожидаю от министров обороны согласования по усилению нашего передового присутствия в восточной части Альянса. Это направит четкий сигнал. НАТО отреагирует как единое целое на любую агрессию против любого союзника", – отметил Йенс Столтенберг.

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В частности, министры рассмотрят такие меры как: накопление военной техники, создание новой инфраструктуры, большее присутствие многонациональных сил.

Эти меры являются частью планов НАТО, одобренных в основном в ответ на кризис в Украине и незаконную аннексию Россией украинского Крыма.