Миссия Украины при НАТО ожидает от Альянса обеспечения безопасности восточного фланга в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

"От сегодняшней встречи министров обороны стран - членов Альянса я лично ожидаю решений по максимальному наращиванию сил и средств для сдерживания агрессии с востока, максимального наращивания сил и средств для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, поскольку я считаю Украину элементом восточного фланга НАТО де-факто" - сказал Божок.

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Говоря о военной и политической готовности Украины стать членом НАТО, Божок подчеркнул, что "в практической плоскости Украина еще не готова, но Украина начала подготовку для этого".

В то же время дипломат обратил внимание на то, что, если говорить о социально-экономической и политической сфере, где необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО, то речь идет о Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"По сути, требования, предъявляемые в рамках Соглашения об ассоциации и политического блока вопросов подготовки к членству в Альянсе, идентичны. То есть, наша степень готовности с политической и социально-экономической точки зрения к вступлению в Альянс будет определяться степенью нашей готовности или уровнем выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил Божок.

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По его словам, вопрос с НАТО несколько сложнее, потому что также есть блок оборонного и безопасностного характера.

"Страна, которая хотела бы в будущем стать членом Альянса, она должна соответствовать определенным критериям в секторе обороны и безопасности и в контексте уровня подготовки Вооруженных сил", - заявил Божок.

Поэтому, отметил он, Украина и сотрудничает с НАТО, чтобы этих критериев подготовки достичь.