У Лаврова не исключают новую гонку вооружений из-за американской ПРО в Южной Корее
11:01, 10 февраля 2016Мир
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События вокруг ядерных испытаний КНДР используются Вашингтоном для того, чтобы расширить географию развертывания американской глобальной ПРО, на этот раз - за счет размещения своих противоракетных комплексов THAAD на территории Республики Корея.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Появление элементов глобальной ПРО США в регионе, характеризующемся весьма сложной ситуацией в сфере безопасности, может спровоцировать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии, дополнительно осложнит решение ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, после запуска КНДР ракеты, Южная Корея и США сообщили о начале переговоров по размещению противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).
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