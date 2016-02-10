У Лаврова не исключают новую гонку вооружений из-за американской ПРО в Южной Корее

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Появление элементов глобальной ПРО США в регионе, характеризующемся весьма сложной ситуацией в сфере безопасности, может спровоцировать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии, дополнительно осложнит решение ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, после запуска КНДР ракеты, Южная Корея и США сообщили о начале переговоров по размещению противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).