Военные Южной Кореи обнаружили обломки северокорейской ракеты

04:48, 10 февраля 2016
Мир
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Военные Южной Кореи обнаружили предполагаемые обломки ракеты-носителя, запущенной в КНДР в воскресенье.

REUTERS

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление южнокорейского министерства обороны, обломки были обнаружены национальными ВМС у берегов южного острова Чеджу. Военное ведомство распространило фотографии предполагаемой секции головной части ракеты с заводской маркировкой, пишет Росбалт.

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Специалисты занимаются анализом обнаруженных фрагментов.

КНДР запустила ракету «Кванменсон» в воскресенье с космодрома «Сохэ» («Западноморский) на побережье Желтого моря. В мире опасаются, что это могло быть испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

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