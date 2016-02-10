Военные Южной Кореи обнаружили обломки северокорейской ракеты
04:48, 10 февраля 2016Мир
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Военные Южной Кореи обнаружили предполагаемые обломки ракеты-носителя, запущенной в КНДР в воскресенье.
REUTERS
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление южнокорейского министерства обороны, обломки были обнаружены национальными ВМС у берегов южного острова Чеджу. Военное ведомство распространило фотографии предполагаемой секции головной части ракеты с заводской маркировкой, пишет Росбалт.
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Специалисты занимаются анализом обнаруженных фрагментов.
КНДР запустила ракету «Кванменсон» в воскресенье с космодрома «Сохэ» («Западноморский) на побережье Желтого моря. В мире опасаются, что это могло быть испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
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