НАТО может разместить тысячи военных в Европе - The Telegraph

НАТО может направить батальоны военных в Эстонию, Латвию, Литву, Польши, Румынию и Болгарию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, каждый батальон будет состоять из 500-1000 военных и будет вооружен зенитно-ракетными системами, штурмовыми самолетами и вертолетами.

Предполагается, что в батальоны в основном будут входить американские, британские и немецкие военные.

План, как ожидается, будет согласован в течение недели, в то время как точное количество и страны, которые присоединятся к его внедрению, будут обсуждаться позже.

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"Ключевым моментом для надежного сдерживания на земле является то, что основные союзники должны присутствовать", -отметил источник в Альянсе.

"Россия должна знать, что если она попытается что-то сделать в Балтии или в Польше , Румынии или Болгарии, она очень быстро столкнется с британскими, американскими или немецкими войсками", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что министры обороны НАТО утвердятусиление присутствия Альянса в Восточной Европе.