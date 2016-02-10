Боевики "Исламского государства" могут устроить теракты в США и Европе в 2016 году - Пентагон

«ИГ может осуществить новые теракты в Европе и попытаться организовать новые атаки против США в 2016 году», — заявил директор разведывательного управления американского министерства обороны генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

По его словам, ИГ «представляет наиболее серьезную угрозу для США и их союзников», передает Росбалт.

Стюарт также отметил, что США ожидают, что в 2016 году Россия продолжит активные действия в оборонной отрасли.

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«В прошлом году Россия проводила серьезные военные учения и предпринимала агрессивные действия. Мы предполагаем такой же высокий уровень военной активности в нынешнем году», — сказал он.

По его словам, «Москва, несмотря на экономические трудности, продолжает агрессивную внешнюю и военную политику, включая операцию в Сирии и устойчивое присутствие в Украине, а также расширение военных возможностей в Арктике».