Боевики "Исламского государства" могут устроить теракты в США и Европе в 2016 году - Пентагон
Террористическая группировка «Исламское государство» может устроить новые теракты в США и Европе в 2016 году, сообщили в Пентагоне.
«ИГ может осуществить новые теракты в Европе и попытаться организовать новые атаки против США в 2016 году», — заявил директор разведывательного управления американского министерства обороны генерал-лейтенант Винсент Стюарт.
По его словам, ИГ «представляет наиболее серьезную угрозу для США и их союзников», передает Росбалт.
Стюарт также отметил, что США ожидают, что в 2016 году Россия продолжит активные действия в оборонной отрасли.
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«В прошлом году Россия проводила серьезные военные учения и предпринимала агрессивные действия. Мы предполагаем такой же высокий уровень военной активности в нынешнем году», — сказал он.
По его словам, «Москва, несмотря на экономические трудности, продолжает агрессивную внешнюю и военную политику, включая операцию в Сирии и устойчивое присутствие в Украине, а также расширение военных возможностей в Арктике».