Пентагон из-за планов Северной Кореи приводит в готовность ПРО

Американские системы ПРО будут отслеживать пуск северокорейской ракеты. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает Reuters.

Читайте такжеКНДР готовится к запуску баллистической ракеты - СМИ

При этом более конкретно о планах США в этом отношении глава Пентагона рассказать отказался.

По словам Картера, США все еще обеспокоены развитием ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Напомним, ранее в Северной Корее заявили о том, что планируют в феврале с помощью ракеты запустить в космос спутник. Запуск намечен на период с 8 по 25 февраля. В ответ Южная Корея потребовала, чтобы Пхеньян отказался от этих планов. По мнению Сеула, это лишь предлог для испытания межконтинентальных ракет.

США на прошлой неделе также заявляли, что КНДР, скорее всего, готовится к запуску ракеты - эти предположения основаны на росте активности на Западном испытательном полигоне Сохэ.

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/world/1253689-yaponiya-privela-pvo-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost-iz-za-planov-kndr.html