В Алжире ограничили срок президента

Среди предложенных изменений, в частности, восстановление нормы об ограничении времени пребывания на посту президента двумя пятилетними сроками и расширение полномочий парламента. Бутефлика - президент Алжира с 1999 года - уже почти 17 лет, передает Немецкая волна.

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"Реформы, которые мы начали, позволяют перейти к новой политической и конституционной фазе, на основе демократических принципов", - цитирует заявление президента Алжира агентство Reuters.

По словам чиновников, эти поправки завершают политическую реформу, которую Бутефлика пообещал после "арабской весны" в 2011 году. Следующим шагом может стать назначение нового правительства - по новому законодательству президент теперь при выборе премьер-министра должен консультироваться с большинством в парламенте. Также он должен создать независимый орган по наблюдению за выборами.

В то же время лидеры оппозиции назвали изменения поверхностными и бойкотировали голосование.