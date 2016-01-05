Die Welt: Саудовская Аравия против Ирана: риски конфликта

Об этом пишут Дитрих Александер, Даниэль-Дилан Бёмер и Ева Мари Когель в статье "Саудовская Аравия против Ирана: риски конфликта", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Почему конфликт между Саудовской Аравией и Ираном усугубился именно сейчас?

Неслучайно, именно сейчас региональные державы противостоят друг другу в опосредованных войнах. После Исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни в 1979 году шиитское правительство было объявлено вне закона. Но после урегулирования ядерного спора оно находится на пути к международной реабилитации - и, таким образом, к старой власти. Самопровозглашенный защитник всех шиитов пытается укрепить и расширить свое влияние на Ближнем Востоке, выступая против суннитского правительства Саудовской Аравии.

После так называемой арабской весны, в период распада силовых структур и гражданских войн в Йемене, Сирии и Ираке, ситуация резко изменилась. Прежде всего, Сирия стала ключевым государством. Ранее Башар аль-Асад дружелюбно относился к Ирану, но если страна с суннитским большинством подпадет под влияние суннитов, это станет сокрушительным поражением Тегерана. Таким образом, Иран также может потерять пути для снабжения своих союзников – ливанской Хезболлы. Теперь положение государств Персидского залива и стран за его пределами существенно изменилось.

Кто на стороне Саудовской Аравии, кто поддерживает Иран?

Саудовская Аравия может положиться, в основном, на суннитские государства Персидского залива, такие как Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. В Йемене, Эр-Рияд поддерживает борьбу в большей степени суннитского правительства против шиитских повстанцев хути, которых, в свою очередь, снабжает и консультирует Иран. В этом бедном доме Аравийского полуострова опосредованная война особенно очевидна.

Саудовский вице-кронпринц, министр обороны и сын короля Мухаммед ибн Салман лично проводит военные операции в Йемене. Пока Эр-Рияд считает США и ЕС своими стратегическими союзниками. Но сейчас, ввиду внешней и внутренней политики Саудовской Аравии, Вашингтон и европейские столицы пересматривают партнерство.

Иран оказывает значительное влияние на своего в большей степени шиитского соседа – Ирак. В Ливане Тегеран может рассчитывать на шиитских боевиков Хезболлы, а в Сирии – на режим алавитов Асада. Алавитская религиозная община в Сирии составляет десятипроцентное меньшинство, она близка к шиитам, а набожные сунниты называют ее еретической. Кроме того, Азербайджан (75 процентов шиитов) также принадлежит к так называемому "шиитскому полумесяцу", группе государств на Ближнем Востоке с большим количеством шиитов.

Действительно ли речь идет о конфессиональном конфликте между суннитами и шиитами, то есть о религии?

Противостояние между суннитами и шиитами началось с вопроса власти. Шииты являются последователями "Шиат Али", партии Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Они верили, что мусульман могут вести только члены семьи пророка. У суннитов была другая точка зрения, и они выбрали первого халифа. Они остались в большинстве, и халифат на протяжении веков был центральной властью исламского мира. Тем не менее, есть также государства с шиитским большинством, как Иран.

Со временем суннизм и шиизм превратились в различные теологии, установились определенные государственные отношения. Последовали разных конфессий неоднократно просили у покровителей помощи в попытке умерить властные амбиции другого государства. Вера и власть неразрывно связаны между собой.

Но нынешние конфликты вызваны другими противоречиями. Низкая цена на нефть разрушила государственный бюджет Саудовской Аравии, и если после отмены "атомных санкций", Иран – второй по величине поставщик нефти – вернется на мировой рынок, то, разумеется, сырье не подорожает. Кроме того, существуют политические противоречия: на стороне суннитов за свое будущее воюют традиционные монархии, на стороне шиитов – революционный милитаристский режим. Восстания последних лет доказывают: обе формы правления столкнулись с кризисом смысла.

Почему казнили Нимр аль-Нимра и еще 46 человек?

Массовая казнь – это политический сигнал всем критикам королевской семьи. Известный шиитский проповедник Нимр аль-Нимр стал политическим голосом саудовских шиитов, слишком громким и опасным, как казалось монархам в Эр-Рияде. В 2014 году антитеррористический суд приговорил его к смерти, затем его тело должны были распять. В конце концов, он "разжигал межрелигиозную рознь".

Но подавляющее большинство казненных – сунниты, которые принадлежат к террористическому лагерю. Их казнь – это сигнал о решительной борьбе с терроризмом. Но и внутри страны монархи хотят продемонстрировать, что они могут действовать жестко. Потому что есть угроза того, что молодые люди могут стать отступниками. На застывшем рынке труда молодые саудовцы видят для себя все меньше перспектив – это недовольство только на руку радикалам. 2500 молодых саудовцев уже присоединились к ИГ. Радикальные действия монархов показывают, насколько они боятся этого потенциала насилия.

Какое положение у саудовских шиитов?

Примерно 15 процентов жителей Саудовской Аравии – шииты. Большинство из них живет в восточной провинции страны, где находятся крупнейшие запасы нефти в стране. Поэтому правительство воспринимает их как угрозу безопасности. Хотя их провинция больше остальных способствует процветанию Саудовской Аравии, шиитские поселения получают меньше государственной поддержки, чем остальные.

Очевидцы говорят, что разница в доходах заметна уже на улицах, а военное присутствие напоминает о кризисных районахы. Шииты исключены из некоторых профессий в системе образования и вооруженных сил, они добиваются равных прав для своего вероисповедания. Снова и снова проходят демонстрации саудовских шиитов, иногда – столкновения с силами безопасности, в частности, в 2012 году во время так называемой "арабской весны", и после смертного приговора Нимр аль-Нимру.

После Исламской революции в Иране в 1979 году, в Саудовской Аравии также был краткосрочный подъем шиитов. С тех пор, шиитские активисты Саудовской Аравии всегда демонстративно отстранялись от Ирана. Их требования частично исходили из шиитских интересов в более узком смысле. Они требовали независимую судебную систему и свободные выборы. Это делает их еще более подозрительными.

Насколько стабильна и едина Саудовская монархия?

В королевском доме Сауда неспокойно. Не только из-за сложной экономической ситуации в стране и увеличения недовольства широкой общественности, но и потому, что, в результате, внутренняя борьба может стать опасной для двора. Здесь даже распространяют несколько открытых писем, которые предупреждают о падении монархии. Согласно титулу, в настоящее время власть принадлежит стареющему королю Салману, его наследному принцу и министру внутренних дел Мухаммеду ибн Наифу и вице-кронпринцу и министру обороны Мохаммеду ибн Салману. На самом деле, король вряд ли принимает основные решения, скорее всего, это делают его заместители, которые, по слухам, стремятся к господству.

Возможна ли война между региональными державами?

Прямое военное противостояние между Саудовской Аравией и Ираном – это не самый вероятный сценарий. Хотя саудовские вооруженные силы действительно хорошо оснащены, но относительно неопытны в бою – в отличие от иранцев. Но иранские шииты чтят святыни Мекки и Медины. Поэтому нападение на государство, в котором они находятся, будет проблематичным. Война опасна для обеих стран, сложно сформулировать достижимую цель. Более вероятны новые действия на второстепенной сцене военных действий: конфликты в Сирии, Йемене, Ираке, и других местах, где обе страны поддерживают своих подопечных.

Какие еще последствия могут быть у конфликта?

Конфессиональный раскол увеличивается. Доказательством этому служит то, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Судан и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Ираном.

Напряженность может возрасти в странах со смешанными конфессиями, например, в Бахрейне и Ливане, возможно, также в Пакистане. Гражданская война в Сирии и Йемене, вероятно, усугубится. Следует опасаться также дипломатических последствий: пока еще только предстоит увидеть, есть ли шанс у начавшегося мирного процесса в Сирии.

Может пострадать даже борьба против террористов ИГ. Потому что в Ираке - стране, расположенной между Саудовской Аравией и Ираном, обе страны совместно с Западом борются против экстремистов. Если вспыхнет открытая вражда, то этот неформальный альянс станет очень хрупким, он может рухнуть или даже перерасти в гражданскую войну.

В этом случае, наиболее вероятным следствием нового конфликта на Ближнем Востоке странет рост цен на нефть и спад в мировой экономике. Для Европы все это означает увеличение количества беженцев.