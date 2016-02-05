Турция ответила России на обвинения в подготовке вторжения в Сирию

09:42, 05 февраля 2016
Мир
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Заявлениями о подготовке Турцией вторжения в Сирию Москва пытается отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории страны.

REUTERS

Об этом заявил чиновник в правительстве Турции, передает Reuters.

"Турция имеет право принимать любые меры для защиты собственной безопасности", - отметил он.

Чиновник считает, что в России просто отвлекают внимание от своих нападений на мирных жителей как страна, которая уже вторглась в Сирию.

В свою очередь премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил РФ и других сторонников режима Асада в совершении военных преступлений в Сирии.

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"Те, кто поддерживает режим аль-Асада, совершает такие же военные преступления", – подчеркнул он.

В России утверждают, что располагают сведениями, согласно которым Турция готовит вторжение в Сирию.

Ранее Минобороны РФ якобы представило международной общественности некие неопровержимые видеодоказательства, на которых "турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии".

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