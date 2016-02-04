Россия заподозрила Турцию в подготовке вторжения в Сирию

"Мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства — Сирийской Арабской Республики… Признаков скрытой подготовки турецких вооруженных сил к активным действиям на территории Сирии мы фиксируем все больше и больше", — заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ранее Минобороны представило международной общественности некие неопровержимые видеодоказательства, на которых "турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии".