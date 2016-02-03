Полиция Германии сообщила о пропаже почти 5 тысяч детей-мигрантов

"Из них 431 ребенок был младше 13 лет, 4287 - в возрасте от 14 до 17 лет и 31 ребенок в возрасте до 18 лет", – говорится в отчете полиции, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Сообщается также, что по состоянию на 1 июля 2015 года, то есть на полгода раньше, количество пропавших без вести детей-мигрантов составило 1637 человек.

Как отмечает пресс-секретарь полиции, некоторые дети все же появляются в поле зрения государственных служб, однако в полиции не могут исключать того, что большое число детей попали в руки преступников.

Ранее сообщалось, что, по данным Европола, в Европе пропали 10 тыс. детей-мигрантов.