Власти Германии обещают бороться с наплывом мигрантов - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам вице-канцлера и министра экономики Зигмара Габриэля, коалиция договорилась добавить Алжир, Марокко и Тунис в перечень "безопасных" стран - это означает, что у их граждан мало шансов на получение убежища.

Мигранты с ограниченным статусом беженца не смогут перевезти в Германию родственников в течение двух лет.

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Габриэль также объявил о новых мерах, которые будут способствовать ускорению процесса депортации тех, кому отказали в предоставлении убежища.

В 2015 году заявления на статус беженца в Германии подали более 1,1 миллиона человек.

Недавно власти Баварии выдвинули канцлеру Германии Ангеле Меркель ультиматум в связи со сложившейся в стране ситуацией с беженцами.