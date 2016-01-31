Австрия планирует выслать из страны 50 тысяч беженцев

"Сейчас мы уже среди стран с наибольшим количеством депортаций. Но мы планируем ускорить и расширить эту тенденцию", - заявила министр внутренних дел Австрии Йоханна Мікль-Лайтнер сообщает Deutsche Welle со ссылкой на APA.

Отмечается, что в Вене решили: максимальное количество беженцев, которым страна готова предоставить убежище в 2016 году составит не более 37,5 тысяч человек. Вместе с тем, согласно представленному плану, до 2019 года Австрия планирует депортировать не менее 50 тысяч искателей убежища.

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Как сообщается, чтобы достичь этой цели в список безопасных стран происхождения в Вене предлагают добавить Марокко, Алжир, Тунис, Грузию, Монголию и Гану. Накануне расширить перечень безопасных стран происхождения мигрантов предложил федеральному правительству Германии и руководитель правительства соседней с Австрией немецкой Баварии. Горст Зеегофер назвал 11 государств, среди которых Украина, Армения, Грузия и Молдова.

Напомним, министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман заявил, что власти страны намерены депортировать около 80 тысяч человек, которые претендовали на статус беженца, но которым в этом было отказано.