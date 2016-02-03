На юге Турции разбился американский беспилотник
14:26, 03 февраля 2016Мир
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Военный беспилотник, принадлежащий США, разбился в поле после взлета с авиабазы Инджирлик в Южной турецкой провинции Адана.
Скриншот: haberturk.com
Представители власти тщательно осмотрели поле, на котором разбился беспилотник, полиция предприняла на месте происшествия всех необходимых мер безопасности, пишет hurriyetdailynews.com.
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Один свидетелей рассказал, что слышал звук взрыва, после чего объект разбился в поле. Власти на авиабазе подтвердили, что беспилотник принадлежал США.
Как сообщал УНИАН, американские военные не исключают, что уже в этом году у демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Кореи, могут появиться ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты типа MQ-1C Grey Eagle.
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