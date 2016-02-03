На юге Турции разбился американский беспилотник

Представители власти тщательно осмотрели поле, на котором разбился беспилотник, полиция предприняла на месте происшествия всех необходимых мер безопасности, пишет hurriyetdailynews.com.

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Один свидетелей рассказал, что слышал звук взрыва, после чего объект разбился в поле. Власти на авиабазе подтвердили, что беспилотник принадлежал США.

Как сообщал УНИАН, американские военные не исключают, что уже в этом году у демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Кореи, могут появиться ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты типа MQ-1C Grey Eagle.