На юге Турции разбился американский беспилотник

14:26, 03 февраля 2016
Мир
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Военный беспилотник, принадлежащий США, разбился в поле после взлета с авиабазы Инджирлик в Южной турецкой провинции Адана.

Скриншот: haberturk.com

Представители власти тщательно осмотрели поле, на котором разбился беспилотник, полиция предприняла на месте происшествия всех необходимых мер безопасности, пишет hurriyetdailynews.com.

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Один свидетелей рассказал, что слышал звук взрыва, после чего объект разбился в поле. Власти на авиабазе подтвердили, что беспилотник принадлежал США.

Как сообщал УНИАН, американские военные не исключают, что уже в этом году у демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Кореи, могут появиться ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты типа MQ-1C Grey Eagle.

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