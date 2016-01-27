США могут перебросить ударные беспилотники к границам КНДР

Эти БПЛА, пишут СМИ Великобритании, можно оснастить высокоточными ракетами класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire и камерами ночного видения, передает Росбалт.

В январе США уже перебросили на территорию Южной Кореи стратегический бомбардировщик В-52.

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Сеул и Вашингтон также рассматривают вопрос о наращивании на юге Корейского полуострова стратегических сил, среди которых - атомные подводные лодки и авианосец, истребители F-22.

6 января КНДР объявила о проведении испытания водородной бомбы. Это вызвало серьезную обеспокоенность в мире.