Сирийская армия отрезала пути снабжения боевиков из Турции

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, перерезаны трассы Маер-Андан и Аазаз-Алеппо. «Таким образом, боевикам отрезан путь доставки боеприпасов и подкрепления из Турции в северные окраины Алеппо», - пояснил собеседник агентства.

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По данным сирийских военных, наступление продолжается к северу от города Алеппо в сторону турецкой границы. Бои идут на подступах к осажденным почти 3 года городам Нубель и аз-Захра.

Во вторник, 2 февраля, были освобождены два населенных пункта в этом направлении. Под огнем артиллерии правительственных войск, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду, находится город Ретьян, где находится крупный оплот террористов "Исламского государства".

Напомним, в Женеве в конце января начался очередной раунд переговоров по Сирии, призванных установить согласие между официальным Дамаском и оппозицией страны. Переговоры проводятся в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2254. Ожидается, что диалог продлится полгода.