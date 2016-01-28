НАТО планирует увеличить расходы на оборону из-за политики РФ и нестабильности на южных рубежах

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что политика Российской Федерации на востоке Европы, в том числе в Украине, а также нестабильность на южных рубежах Альянса, в частности в Сирии и на севере Африки, вынудили страны НАТО прекратить сокращение расходов на оборону. Об этом он сказал во время презентации годового отчета в Брюсселе.

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"Основанием для того, почему мы решили прекратить сокращать расходы на оборону во время нашего саммита в 2014 году, было то, что ситуация с безопасностью изменилась и стала более сложной. И Россия, несомненно, является частью этого. Потому что мы видели более жесткую политику России на востоке", - заявил Столтенберг.

В связи с этим он отметил, что РФ вкладывала значительные средства в свою оборону и безопасность на протяжении нескольких лет.

"И также она продемонстрировала волю использовать военную силу для изменения границ в Европе. Это произошло впервые со времени окончания холодной войны", - заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, еще одной причиной для прекращения сокращения расходов на оборону было реагирование на те вызовы, которые прослеживаются на южных рубежах Альянса.

"Потому мы решили, что должны прекратить сокращать расходы и постепенно увеличить затраты на оборону. И сейчас мы увидели, что мы по крайней мере движемся в правильном направлении. Первый год, как мы взяли обязательства, сокращение практически прекратились среди европейских союзников и Канады. Мы должны сделать больше", - подчеркнул Столтенберг.