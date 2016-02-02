В Бундестаге выступили за давление на РФ для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саррацин сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Было бы очень и очень обидно, если бы, учитывая правовую позицию законодателей, авторов Конституции, не удалось создать правовые условия для проведения выборов на Донбассе", - заявил Саррацин.

При этом он высказал мнение, что хорошо было бы создать для России ситуацию, "при которой она была бы обязана разрешить свободные, честные и безопасные выборы, которые - и это предусмотрено в Минских соглашениях – должны пройти по украинскому законодательству".

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"Но, конечно, не следует пренебрегать и общественным мнением, которое является важным в вашей стране, но и которое является важным в общении с нашими гражданами в Германии, и нашими европейскими партнерами, когда мы можем сказать о том, что Украина, со своей стороны, создает все передовые условия для того, чтобы выполнить свои обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями", - сказал Саррацин.

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Он пояснил, что "это был бы самый важный и самый весомый аргумент, который смог бы убедить и наших партнеров, и наших граждан в Германии в целесообразности продолжения санкций".

При этом член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Шпинрат подчеркнул, что в его стране никто не решится судить о ситуации в Украине издалека. Он отметил, что очень важно лично посетить Украину, пообщаться с людьми и составить представление о том, какое положение в этой стране.