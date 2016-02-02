Порошенко подчеркнул важность развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе

Об этом заявил на встрече с делегацией глав парламентов Северной Европы и Балтии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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"Только координация наших действий, только концентрированное давление и санкции на Россию могут повлиять на РФ. Очень важно иметь абсолютно прозрачный механизм санкций, поскольку это не вопрос того, что мы хотим кого-то наказать или добиться каких-то экономических целей. Это мотивирование России остановить агрессию", - цитирует президента его пресс-служба.

Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул "важность стабилизации ситуации и развертывания международного присутствия на Донбассе".