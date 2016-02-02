Порошенко подчеркнул важность развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе
18:26, 02 февраля 2016Политика
1113 0
Президент Петр Порошенко подчеркивает важность развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе.
Очень важно иметь абсолютно прозрачный механизм санкций / Фото УНИАН
Об этом заявил на встрече с делегацией глав парламентов Северной Европы и Балтии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Читайте такжеМеркель призвала Путина "использовать свое влияние" на боевиков на Донбассе
"Только координация наших действий, только концентрированное давление и санкции на Россию могут повлиять на РФ. Очень важно иметь абсолютно прозрачный механизм санкций, поскольку это не вопрос того, что мы хотим кого-то наказать или добиться каких-то экономических целей. Это мотивирование России остановить агрессию", - цитирует президента его пресс-служба.
Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул "важность стабилизации ситуации и развертывания международного присутствия на Донбассе".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter