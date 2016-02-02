Мигрантов в Германии поселят в гостиницах с системой "все включено"

Как сообщает портал EurActiv, чиновники ведут переговоры о контракте на сумму около 600 млн евро с гостиничной сетью Grand City Hotels, передает Lenta.ru.

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Речь идет о размещении 10 тыс. человек. Предполагается, что проживание одного мигранта в отеле обойдется немецким налогоплательщикам в 50 евро за ночь, или 18 тыс. евро в год.

Планируется, что расселение будет осуществляться в гостиницах с системой "все включено". Кроме того, мигрантам помогут адаптироваться в немецком обществе. Ожидается, что гостиничная сеть, с которой ведутся переговоры, предоставит 22 отеля.