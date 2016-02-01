Власти Германии грозят сократить помощь мигрантам, которые не желают интегрироваться
Все люди, которые живут в Германии, независимо от их этнического происхождения, должны прилагать усилия, искать работу и помогать себе и своим семьям.
Об этом заявила министр труда Германии Андреа Налес, передает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она грозит сократить помощь мигрантам, которые не хотят интегрироваться в немецкое общество.
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В прошлом году в Германии было зарегистрировано почти 1,1 млн соискателей убежища. Как сообщается, интеграция в общество тех, кто получит разрешение на проживание, составит серьезную проблему для страны в ближайшие годы.
По словам Андреа Налес, "все люди, которые живут в Германии, независимо от их этнического происхождения, должны прилагать усилия, искать работу и помогать себе и своим семьям".
Она отметила, что власти сократят помощь "для тех, кто будет показывать, что не хочет интегрироваться", а это можно оценить через готовность соблюдать правила немецкого общества и посещать языковые курсы, подчеркнула министр.