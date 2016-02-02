"Неприкрытые угрозы убийства": в ЕС призвали Россию отреагировать на заявления Кадырова об оппозиции

Об этом говорится в сообщении представительства Европейского союза в России, сделанном по результатам телефонного разговора Ушацкаса с Касьяновым.

"Говоря о недавних высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова в "Instagram", посол ЕС в России Ушацкас сказал, что он был шокирован такими отвратительными неприкрытыми угрозами убийства, с которыми невозможно мириться. Он выразил надежду, что российские власти и правоохранительные органы отреагируют незамедлительно", - отмечается в сообщении.

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По мнению посла ЕС в России Ушацкаса, последние заявления Кадырова в адрес российской политической оппозиции и гражданского общества являются неприемлемыми в демократическом обществе.

Напомним, 1 февраля Кадыров опубликовал в своем Instagram видео, в котором лидер ПАРНАС изображен с использованием визуального эффекта "под прицелом". При этом пост сопровождался записью: "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет".

Вскоре лидеры российской оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов и Владимир Кара-Мурза-младший оценили пост в блоге Рамзана Кадырова со своим фото под прицелом как подстрекательство к убийству.