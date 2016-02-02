Пентагон планирует значительно увеличить оборонные расходы

Запрос Пентагона за новый финансовый год, который начинается 1 октября, составляет 583 миллиарда долларов. Как заявили американские официальные лица, 59 миллиардов из этой суммы – это «непредвиденные расходы» для нужд военных действий в Афганистане, более 7 миллиардов – на военные операции в Ираке и Сирии. Всего речь идет о 35-процентном увеличении финансирования обороны США по сравнению с бюджетом 2016 года, пишет Крым.Реалии.

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Министр обороны США Эштон Картер заявил, что «места угрозы» в мире меняются, что создает новые риски, в том числе связанные с аннексией Крыма Россией и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

Картер анонсировал увеличение расходов на европейские инициативы, направленные на противодействие российской угрозе, а также дополнительные средства на обеспечение американских военных и оборудования в Эстонии и Румынии.

Белый дом официально представит проект бюджета США на следующий год 9 февраля. После этого пакет законопроектов о выделении средств министерствам и ведомствам отправят на рассмотрение Конгресса.

Как сообщал УНИАН, Белый дом планирует выделить в 2017 году более, чем $3,4 млрд на дополнительное военное оборудование, размещенное в Европе.