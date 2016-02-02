Сигнал Путину: США направят $3,4 миллиарда на усиление контингента в Европе

09:44, 02 февраля 2016
Мир
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Белый дом планирует выделить в 2017 году более, чем $3,4 млрд на дополнительное военное оборудование, размещенное в Европе.

REUTERS

Об этом сообщили источники в администрации президента США, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The New York Times.

Это более чем в четыре раза превышает текущий бюджет в $789 миллионов. Оружие и оборудование будут использоваться силами США и НАТО, гарантируя, что Альянс может поддерживать полностью обеспеченную боевую бригаду в регионе в любое время.

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По словам представителей администрации Обамы, дополнительные силы НАТО должны послать сигнал президенту РФ Владимиру Путину, что Запад, как и раньше, обеспокоен его мотивами в регионе.

"Это долгосрочный ответ на измененные условия безопасности в Европе. Это отражает новую ситуацию, где Россия стала более сложным актером", - заметил один из чиновников.

Напомним, 25 ноября президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом доработанный бюджет США на 2016 год на нужды национальной обороны.

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