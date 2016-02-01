Премьер Баварии назвал безосновательной критику из-за запланированного визита в Москву

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.

Ответственный за внешнюю политику представитель фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер заявил в интервью изданию, что "Зеехофер недвусмысленно выступал против федерального канцлера во время дебатов о беженцах". "Я надеюсь, что он воздержится от своей поездки", - добавил политик.

Кроме того, по словам Кизеветтера, Россия сотрудничает с праворадикальными партиями, в том числе в Германии. "Если Зеехофер поедет, то ему следует предостеречь россиян, чтобы те прекратили гибридное искажения информации и скрытое финансирование праворадикальных сетей", - подчеркнул он.

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Представитель социал-демократов Нильс Аннен, в свою очередь, заявил: "Внешнеполитическими вопросами занимаются в Берлине, а не в Мюнхене". Аннен также выразил надежду, что Зеехофер не напишет после своего визита в Москву еще одно письмо в адрес Меркель - на этот раз по России.

С критикой намерений премьера Баварии выступили и представители оппозиционных Зеленых.

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В свою очередь, премьер-министр Баварии и глава Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер в эфире немецкого телевидения назвал безосновательной критику в свой адрес из-за запланированного на 4 февраля визита в Москву, добавляет Deutsche Welle.

По словам Зеехофера, подготовка его визита в России проводилась в консультационном сотрудничестве с министерством иностранных дел Германии.

"Мы не осуществляем параллельной внешней политики", - подчеркнул политик. Соратник Меркель также пояснил свою позицию относительно ограничительных мер против России, сказав, что "санкции не решают многих проблем на этой Земле".

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Впрочем, говорить о поэтапной или полной отмене санкций с РФ можно будет после выполнения минский договоренностей как со стороны России, так и со стороны Украины, отметил глава баварского правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению премьера немецкой земли Бавария Хорста Зеехофера, в списке безопасных стран следует, кроме Марокко, Алжира и Туниса, включить еще 11 государств, в том числе Украину, Армению и Молдову. Признание тех или иных стран безопасными означает, что их граждане в большинстве случаев не имеют права на предоставление убежища.